AEX begint hoger aan halve handelsdag

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag licht hoger begonnen aan de verkorte handelsdag. Ook de andere Europese beurzen openden in het groen. Het aanstaande akkoord over een Brits-Europees handelsverdrag voor na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zorgde voor opluchting bij beleggers. Vanwege kerstavond zijn de financiële markten in Amsterdam, Brussel, Parijs, Londen en Madrid slechts een halve dag open.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent in de plus op 623,76 punten. De MidKap daalde een fractie tot 932,05 punten. De beurs in Parijs won 0,2 procent. In Frankfurt, Milaan en Zürich zijn de beurzen dicht. Vrijdag zijn alle Europese markten gesloten vanwege Kerstmis.

De hoofdindex in Londen steeg 0,3 procent en ook het Britse pond zat in de lift. Beleggers wachten op een persconferentie van premier Boris Johnson. Waarschijnlijk gaat Johnson aankondigen dat er een brexitdeal is gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Woensdag werd in de loop van de dag al duidelijk dat Londen en Brussel dicht bij een akkoord zijn over hun handelsrelatie na 1 januari.