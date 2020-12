‘Britse premier Johnson geeft persconferentie over brexit’

De Britse premier Boris Johnson geeft omstreeks 09.00 uur (Nederlandse tijd) een persconferentie over de brexit. Dat meldt de BBC. Een uur daarvoor zal hij telefonisch overleg hebben met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Waarschijnlijk gaat Johnson aankondigen dat er een brexitdeal is gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Woensdag werd in de loop van de dag duidelijk dat onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk dicht bij een akkoord zijn over hun handelsrelatie na 1 januari.