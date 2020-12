Lastminuteboeker redt kerstperiode voor vakantieparken

Een fikse toename van het aantal lastminuteboekingen uit Nederland redt de kerstperiode van vakantieparken. Waar ze normaal gesproken al maanden van tevoren zijn volgeboekt voor de feestdagen, staan veel bungalows door de lockdownmaatregelen nu nog leeg. Duitse of Belgische gasten blijven thuis of in eigen land. Doordat Nederlanders op het laatste moment weg proberen te komen uit de lockdownsferen thuis, blijft het aantal gasten voor ketens als Roompot of Center Parcs nog enigszins op peil

‘Normaal zitten we deze periode helemaal vol, nu maar voor de helft. Maar we zijn tevreden voor nu”, vertelt een woordvoerder van Center Parcs, dat in Nederland negen vakantieparken heeft. Enerzijds kreeg het bedrijf veel afzeggingen of omboekingen te verduren. ‘Maar we hadden evenzoveel lastminuteboekingen. Je merkt dat mensen graag het thuiskantoor ontvluchten voor een moment van echt contact met de gezinsleden.’

Hoewel de zegsman geen exacte cijfers heeft over het aantal boekingen dat op het laatste moment wordt gedaan, schat hij dat het aantal late beslissers ‘vijf, zes misschien wel zeven keer hoger ligt dan normaal.’ De prijs voor een verblijf tijdens Kerstmis kan deze dagen dan ook gemakkelijk de helft lager zijn dan gangbare tarieven. Volgens Center Parcs komt dat deels doordat veel faciliteiten, zoals tropische zwembaden of overdekte bowling- of speelplaatsen, zijn gesloten om coronabesmettingen tegen te gaan.

Vakantiepark in plaats van skitrip

Roompot, goed voor ongeveer 120 vakantieparken in Nederland, is normaal gesproken voor 25 tot 35 procent van zijn gasten afhankelijk van Belgen of Duitsers. Een deel van die leemte wordt opgevuld door Nederlanders die bijvoorbeeld hun skitripje niet zien doorgaan en op het laatste moment in eigen land nog een alternatief zoeken. Maar volledig compenseren doen zij het verlies niet. Vooral kustparken in Zeeland zijn populair, wat volgens Roompot te maken heeft met het ‘gevoel van vrijheid’ die strandwandelingen geven.

Om de vakanties voor gasten te midden van alle horecasluitingen niet al te sober te laten worden, biedt Roompot gedurende lockdown ook de bezorging van menu’s aan. Daarnaast zijn activiteiten aangepast aan groepen of mensen die alleen op pad willen met hun gezin. ‘We proberen het individueler te organiseren, door van een strandwandeling een speurtocht te maken”, laat een woordvoerder weten.

Ook het enthousiasme voor losstaande vakantiehuizen is groot, meldt de online-aanbieder van vakantiewoningen in de natuur Natuurhuisje.nl. Voor de eerste twee weken van januari vervijfvoudigde het aantal boekingen op de site vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Vooral stelletjes en gezinnen zoeken nog op het laatste moment naar plek in een vakantiewoning in landelijk of natuurrijk gebied.