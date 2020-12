Hiddema wil lijstduwer Forum worden

Theo Hiddema wil toch weer op de lijst voor Forum voor Democratie. Hij zegt dat in een interview in de Volkskrant.

"Zaterdag was Baudet hier, voor het eerst sinds het allemaal gebeurde. Ik voelde: ik heb hem in de kou laten staan. Ik heb weer zin om met hem de zaaltjes in te gaan." Op de vraag of hij dan weer nummer twee wordt, zegt Hiddema: "Nee. Ik wil het op eigen kracht doen, als lijstduwer. Word ik gekozen, dan weet ik niet wat ik doe. Krijg ik een overweldigende duw, dan moet ik. Misschien denken ze: iemand moet Baudet in de gaten houden."

Zijn drijfveer is: "Trots op de schoonheid van ons programma. En de wetenschap dat Baudet een deugdzaam mens is. Als ik hem weer zie, word ik zo week als was." Maar hij is niet per se van plan Baudet in de gaten te houden: "Ben je besodemieterd, ik ben geen Pleegzuster Bloedwijn. Wel mogen ze van mij verwachten dat ik ontsporingen voorkom."

Hiddema zegde op 24 november per direct zijn Kamerlidmaatschap op. In een brief aan Kamervoorzitter Khadija Arib schreef hij dat hij zichzelf "politiek arbeidsongeschikt heeft verklaard. Dit vanwege recent opspelende persoonlijke omstandigheden, verband houdende met zaken als goede smaak, eigendunk en arbeidsvreugde".

Een dag eerder gaf de nummer één Thierry Baudet zijn lijsttrekkerschap op, naar aanleiding van de berichten over antisemitische en homofobe verhalen die rondgingen in appgroepen van JFVD, de jongerenbeweging van Forum. Intussen is Baudet weer kopman van de partij, die veel volksvertegenwoordigers heeft zien vertrekken sinds de interne crisis.