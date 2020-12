Eurocommissaris kritisch op Frankrijk vanwege vrachtwagenfile VK

Eurocommissaris voor Transport Adina Valean heeft Frankrijk bekritiseerd omdat zo’n tienduizend Europese vrachtwagenchauffeurs als gevolg van Franse beperkende maatregelen moeite hebben met terugkeren vanuit Groot-Brittannië naar het continent. Veel landen in en buiten Europa legden deze week het personen- en vrachtverkeer met het Verenigd Koninkrijk aan banden nu daar een nog besmettelijker gemuteerde variant van het coronavirus is opgedoken.

‘We hebben een verklaring afgegeven waarin we pleiten voor proportionele, niet-discriminerende maatregelen en het opheffen van alle beperkingen voor logistiek personeel”, zei Eurocommissaris Valean. ‘Ik betreur dat Frankrijk tegen onze aanbevelingen is ingegaan”, schreef ze op Twitter.

De Franse minister van Europese Zaken Clément Beaune vindt de kritiek niet terecht en reageerde boos in een tweet waarin hij op een Britse journalist antwoordde. ‘We hebben de Europese aanbevelingen precies opgevolgd (opening met testen) en zijn nu meer open dan andere Europese landen, na samenwerking met de Britse autoriteiten aan dit protocol”, aldus Beaune.

Gevolgen rond Kanaal

Het Franse besluit om beperkingen op te leggen aan het verkeer heeft met name gevolgen voor treinen en ferry’s rond het Kanaal. Doordat die 48 uur waren stilgelegd is een enorme opstopping ontstaan in het zuidoostelijke Engelse graafschap Kent. ‘Rond de 10.000 vrachtwagenchauffeurs proberen terug de EU in te komen. Nog eens duizenden zijn al in de buurt van Dover in hun voertuigen”, zei Valean.

De Europese Commissie gaf dinsdag het advies af aan lidstaten om de verkeersbeperkingen op het Verenigd Koninkrijk in te trekken. Frankrijk ging daarmee akkoord op de voorwaarde dat chauffeurs eerst een negatieve sneltest moeten kunnen overleggen. Brussel wilde echter dat vrachtwagenchauffeurs vrijstelling van die voorwaarde zouden krijgen.

‘Ik wil de Britse autoriteiten bedanken voor het beginnen met het testen van 300 chauffeurs per uur”, aldus de Eurocommissaris uit Roemenië. Valean vergeleek de situatie met de gebrekkige coördinatie tussen de Europese lidstaten in maart, waardoor een poging om de verspreiding van het coronavirus vroegtijdig te voorkomen werd verhinderd.