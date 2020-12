Van ELO tot Danny Vera: het is weer tijd voor de Top 2000

Het is intussen vaste prik geworden: met kerst begint weer de Top 2000 op NPO Radio 2. Dit jaar duurt hij zelfs nog wat langer dan anders. Al om middernacht, dus bij de start van eerste kerstdag, begint de uitzending, acht uur eerder dan in voorgaande jaren.

"Waarom wachten tot de ochtend?", aldus zendermanager Peter de Vries. "Middernacht op kerstavond is een heel mooi beginmoment en we hebben zo extra ruimte voor de muziek. Nu kunnen we meer albumversies van bepaalde nummers draaien die net iets langer duren dan de single-variant."

De eindejaars-hitlijst gaat van start met Can't Get It Out Of My Head van Electric Light Orchestra.

Luisteraars konden hun stem uitbrengen in de eerste week van december. Dat leverde een verrassende nummer 1 op: Danny Vera met Roller Coaster. "Roller Coaster ontpopt zich als dé soundtrack van deze tijd. Fantastisch dat Danny Vera, een artiest van eigen bodem, de stemmers zo in het hart weet te raken", zegt De Vries. "Ook deze keer hebben de gebeurtenissen van het afgelopen jaar impact op de lijst: Heroes van David Bowie, waarmee menig stemmer een ode aan de helden in de zorg brengt, maakt een flinke sprong voorwaarts: vorig jaar nog nummer 27, nu op 10."

Bohemian Rhapsody van Queen, een vaste waarde in de hoogste regionen van de Top 2000 en de afgelopen jaren meestal op 1, moet een stapje opzij doen en zakt naar plaats 2. Hotel California van The Eagles schuift op van 2 naar 3.