Gezondheidsraad adviseert over Pfizer-vaccin

De Gezondheidsraad komt donderdag aan het eind van de middag met een nader advies aan het kabinet over het vaccineren tegen corona. Eerder gaf de raad al een voorlopig advies over het toedienen van vaccins tegen corona in het algemeen, nu wordt het toegespitst op het vaccin van Pfizer, dat inmiddels als veilig en werkzaam is bestempeld en ook voor ons land is goedgekeurd.