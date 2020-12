Dode door groot ongeval op de A2 bij Nieuwegein

Een vrouw is woensdagavond om het leven gekomen door een groot ongeval op de A2 ter hoogte van Nieuwegein (Utrecht). Daar kwamen tegen het einde van de avond meerdere auto’s met elkaar in botsing. De weg werd in beide richtingen afgesloten, nadat in een van de betrokken voertuigen jerrycans werden gevonden met daarin een onbekende vloeistof. Die bleek achteraf niet gevaarlijk.