Aankondiging handelsakkoord EU en VK donderdagochtend verwacht

De Europese Unie en de Britse regering zijn momenteel ‘bezig met de details’ van een eventueel handelsakkoord, aldus een Europese functionaris. Er is volgens hem nog geen overeenstemming bereikt. Woensdag werd in de loop van de dag duidelijk dat onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dicht bij een akkoord zijn over hun handelsrelatie na 1 januari.