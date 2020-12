‘Machtigste commissaris’ Kees van Lede overleden

Van Lede was tussen 1984 en 1991 de voorman van VNO, dat is opgegaan in VNO-NCW. Na zijn tijd als voorzitter bij de lobbyorganisatie voor het bedrijfsleven, trad hij aan in het bestuur van chemieconcern Akzo. Tussen 1994 en 2003 was Van Lede bestuursvoorzitter van AkzoNobel, zoals het bedrijf na de fusie met een Zweeds conglomeraat zou gaan heten.

De in Wassenaar geboren Van Lede verzamelde gedurende zijn loopbaan tal van commissariaten. Zo vervulde hij die toezichthoudende rol bij AkzoNobel tussen 2003 en 2007. Daarnaast was hij commissaris of president-commissaris bij onder andere Reed Elsevier, Philips, Air France-KLM en Heineken. Die bundeling van functies leverde hem ruim tien jaar terug nog de titel van ‘machtigste commissaris’ van Nederland op in het tijdschrift Management Scope. Ook andere zakenbladen dichtten hem geregeld die status toe.

Van Ledes dochter Fiona bevestigt dat de oud-topbestuurder is overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Hij leed ook al lange tijd aan een vorm van beenmergkanker. In een van zijn laatste interviews, een dubbelinterview met journalist Joris Luyendijk in Het Financieele Dagblad, gaf hij aan zich zorgen te maken over de huidige stand van het ‘aandeelhouderskapitalisme”. Daardoor zouden werknemers door de jaren heen minder gaan profiteren van de welvaart, die in plaats daarvan steeds meer bij een kleine groep machtige aandeelhouders terechtkomt. ‘Maar ik kom er niet achter wat ervoor in de plaats kan komen”, zo bekende hij aan de zakenkrant.