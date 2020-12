Zuid-Afrika mag veroordeelde Kouwenhoven het land uitzetten

Zuid-Afrika mag de veroordeelde Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven het land uitzetten. Een hooggerechtshof verwierp het bezwaar van de Nederlander, meldt persbureau Bloomberg.

Kouwenhoven werd door Zuid-Afrika tot zogenoemd ongewenst persoon verklaard. De zakenman moet in Nederland een celstraf van negentien jaar uitzitten voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia tussen 1999 en 2003. Hij werd in 2017 bij verstek veroordeeld.