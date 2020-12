Kerstdrukte commerciële testbedrijven: ‘Het is geen vrijbrief’

Het coronatestbedrijf, met twee locaties in Amsterdam en Nieuw-Vennep, neemt normaal per locatie zo’n vijftig sneltesten per dag af. ‘Nu zijn dat er zeker zestig tot zeventig. De twee dagen voor kerst en ook Eerste en Tweede Kerstdag is het een heel stuk drukker dan gewoonlijk,’ zegt de woordvoerster. Ze vermoedt dat mensen zich nog snel voor de feestdagen willen laten testen, maar wijst erop dat geen enkele test voor de volle honderd procent betrouwbaar is. ‘Hou je alsnog aan de maatregelen, ook al had je een negatieve uitslag. Ga niet ineens komende kerstdagen met tien mensen samenzitten.’

Ook bij Sneltestloket.nl merken ze dat het de afgelopen dagen drukker is. ‘We hebben het ook normaal erg druk”, zegt een woordvoerder. ‘Maar nu zijn we drie, vier dagen vooruit volgeboekt. Ook tijdens de kerstdagen zelf en voor Oudjaarsdag.’ Sneltestloket.nl heeft vier locaties in het land, waar elke dag tussen de 100 en 140 sneltests worden afgenomen. In hoeverre mensen die zich nu snel nog willen laten testen dat doen omdat ze graag met meer mensen willen samenkomen tijdens de feestdagen, durft de woordvoerder niet te zeggen. ‘Het kan ook zijn dat mensen er graag gezond bij willen zitten tijdens deze dagen.’

Platgebeld

Ook Planjecoronatest.nl, dat acht testlocaties heeft, wordt ‘helemaal platgebeld”. ‘Er gaat elke minuut wel een test uit”, zegt een woordvoerster. Het is bij het bedrijf niet per se drukker dan gewoonlijk. ‘Wij zijn gewoon elke dag volgeboekt.’ Vooral de certificaten waarmee gereisd kan worden naar sommige buitenlanden zijn populair.

Dat merkt ook Coronalab.eu. Veel van hun klanten geven als reden dat ze naar familie in het buitenland gaan voor de feestdagen. Coronalab.eu heeft tien testlocaties in Nederland en neemt ‘duizenden’ tests per dag af. Vooral tot en met maandag nam het aantal testen flink toe. Met kerst is het bedrijf gesloten. ‘Maar ik denk dat er daarna ook weer een enorme piek aankomt, van mensen die tijdens de kerstdagen klachten gaan ontwikkelen”, zegt een woordvoerster.