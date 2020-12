Efteling wil juridische stappen om seksfilm in vakantiehuisje

De Efteling beraadt zich op juridische stappen tegen de makers van een seksvideo op pornowebsite Pornhub die is opgenomen in een vakantiehuisje van het pretpark. Een woordvoerder bevestigt het bestaan van de video na eerdere berichtgeving hierover door Omroep Brabant.

Het pretpark is ontstemd over de video. ‘Wij vinden het niet passen bij de sprookjeswereld van de Efteling”, stelt de woordvoerder. ‘We zijn gericht op families, er zijn veel gezinnen met kinderen die hier langskomen.’ Volgens het park is er bovendien geen toestemming gevraagd voor de opnames. ‘En dat is wel van toepassing als er publicitaire doeleinden zijn, zoals in dit geval. We gaan nu kijken wat we hier juridisch aan kunnen doen, maar het is wenselijk dat dit verwijderd wordt. Contact zoeken met Pornhub zou een optie kunnen zijn.’

Volgens Omroep Brabant is de seksfilm twee maanden geleden op Pornhub gepubliceerd. De Efteling zegt woensdag voor het eerst van de video te hebben gehoord en niet te weten hoe lang die al online staat. Evenmin is duidelijk wie achter de film zit. ‘Ben en Natasja’ worden bij de film als makers genoemd, zegt de woordvoerder. ‘Die namen staan erbij, maar daar kunnen we op dit moment nog weinig mee.’

Uit de beelden is op te maken dat het gaat om een huisje op vakantiepark Efteling Bosrijk, aldus De Efteling. Ook is te zien hoe een aantal acteurs in het park rondloopt, maar daarop worden geen seksuele handelingen verricht.