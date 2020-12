Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen blijft gelijk

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal niet toe- of afgenomen. In totaal behandelen ziekenhuizen nu 2289 coronapatiënten. Op de intensive cares nam het aantal wel toe tot 603 Covid-19 patiënten. Dat zijn er 19 meer dan een dag eerder. Er liggen vijf coronapatiënten op de ic in Duitsland, een toename van drie ten opzichte van dinsdag.