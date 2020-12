Whopper van Vegetarische Slager nu ook bij Burger King in China

De vegetarische Whopper is vanaf deze week verkrijgbaar bij 325 Burger Kings in China, in de steden Shanghai, Peking, Hangzhou en Shenzhen. De rest van China kan vanaf het tweede kwartaal van volgend jaar ook zo’n plantaardige burger bestellen. Verder is de Plant-Based Whopper ook in Mexico, Costa Rica, Colombia, de Bahama’s, de Dominicaanse Republiek, Nicaragua, Suriname, Sint-Maarten en Saint Kitts te verkrijgen.

De Vegetarische Slager werd twee jaar geleden overgenomen door Unilever en sindsdien is het merk flink gegroeid. Onlangs zijn producten van het merk in Noord-Afrika en het Midden-Oosten in de verkoop gegaan. Ook is de Vegetarische Slager sinds kort verkrijgbaar voor horeca-ondernemingen in Brazilië, Hongkong, Japan en Singapore.