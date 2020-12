Ziekenhuis monitort coronapatiënten op afstand

Het Isala ziekenhuis, dat meerdere locaties heeft in het oosten van het land, gaat coronapatiënten thuis monitoren met een zuurstofmeter. Doel van het experiment is de druk op de zorg in het ziekenhuis verlichten en de huisartsenzorg ontlasten.

Patiënten worden thuis bezocht door een co-assistent van het ziekenhuis die een coronatest uitvoert en beoordeelt of iemand zelf vier keer per dag een zuurstofmeting kan doen. De zuurstofwaarden worden automatisch door de meter doorgegeven aan het ziekenhuis. Als het apparaat een ernstige afwijking meldt, wordt de huisarts ingeschakeld. De huisarts besluit vervolgens of het nodig is dat de patiënt naar het ziekenhuis gaat.

‘Door coronapatiënten in staat te stellen om zelf thuis zuurstofsaturatiemetingen uit te voeren en deze automatisch te delen met het zorgnetwerk, hoeven ze mogelijk niet naar het ziekenhuis”, aldus Tom Faber van Isala. ‘Het is voor ons niet te doen om vier of vijf keer per dag bij een patiënt langs te gaan om de zuurstof in het bloed te meten”, zegt huisarts Bert van Bremen. ‘In principe zou een patiënt het zelf kunnen meten en door kunnen bellen, maar dat is voor hem weer extra belastend. Dit is een prima oplossing.’