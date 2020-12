Jorritsma waarschuwt supermarkten wegens drukte

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft woensdag een brief aan de supermarkten in zijn stad geschreven waarin hij ‘dringende aandacht’ vraagt voor het reguleren van de drukte in de winkels. Hij schrijft zijn brief naar eigen zeggen omdat er met de feestdagen in het vooruitzicht grote drukte ontstaat in de supermarkten.

‘Als ondernemer of leidinggevende heeft u een zorgplicht voor het verantwoord laten winkelen van uw klanten. Ik wil u met klem verzoeken om die zorgplicht te vervullen, zeker in de komende drukke dagen”, benadrukt Jorritsma in zijn brief. ‘Toezichthouders zullen in de komende dagen toezien op de drukte in supermarkten en ingrijpen waar het nodig is.’

‘De besmettingscijfers van het virus zijn nog altijd veel te hoog. Het is om die reden van groot belang dat personen 1,5 meter afstand van elkaar houden, dat er mondkapjes worden gedragen in de supermarkt en dat er een actief deurbeleid wordt gevoerd”, aldus de burgemeester. ‘In veel supermarkten gaat dat goed, maar niet overal en dat is zorgelijk.’

Hamsteren

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) riep mensen eerder al op om niet te gaan hamsteren. Ook roepen de supermarkten klanten nog steeds op om waar mogelijk met pin te betalen.

Het CBL verwacht meer drukte dan normaal om deze tijd. December is volgens de branchevereniging ‘altijd een drukkere periode dan normaal”.