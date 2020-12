Volksbank mocht rekeningen van ‘onbedoelde Amerikaan’ stopzetten

Zogenoemde ‘onbedoelde Amerikanen’ moeten op grond van de Amerikaanse belastingwet hun aangifte in de Verenigde Staten doen. Daarbij zijn financiële instellingen verplicht gegevens van dergelijke mensen door te geven aan de Amerikaanse overheid. Dat gebeurt via de Belastingdienst, aldus de rechtbank, en klanten in kwestie moeten daarvoor ook een Amerikaans identificatienummer bij de bank kunnen overleggen.

De onbedoelde Amerikaan wiens bankrekeningen dichtgegooid werden, zag het levenslicht in de Verenigde Staten, maar woonde daar alleen tijdens zijn eerste levensjaar. Hij denkt niet dat de Amerikaanse regels ook in Nederland gelden en weigerde zijn identificatienummer aan de Volksbank te geven. De bank zette de rekeningen daarop stop uit angst voor ‘grote gevolgen’ vanuit de VS, aldus de rechtbank. ‘Als de bank zich niet aan de wet houdt, kan de VS een deel van de geldstromen vanuit de VS naar de Volksbank bevriezen.’

Zowel in Den Haag als Brussel gaan stemmen op de voor onbedoelde Amerikanen verplichte aangifte aan te kaarten bij de regering in Washington. Dat heeft echter geen invloed gehad op de uitspraak van de rechtbank in deze zaak. De man hield zich door geen identificatienummer te geven niet aan de wet, stelt de rechter, en dus mocht de Volksbank zijn rekeningen sluiten. Wel mag hij twee bankproducten die niet onder de Amerikaanse regels vallen houden.