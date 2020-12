Testen van gestrande truckchauffeurs in VK begonnen

De Britse autoriteiten zijn begonnen met het testen van vrachtwagenchauffeurs die zijn gestrand in het Verenigd Koninkrijk. Duizenden trucks staan te wachten om het Kanaal over te steken, nadat Frankrijk de grenzen had gesloten voor alle verkeer uit Groot-Brittannië. Reden was het opduiken van een gemuteerd coronavirus in het land.

Het gaat nog wel even duren voordat alles weer op gang komt in het zuidoostelijke graafschap Kent met zijn belangrijke verbindingen naar Frankrijk. ‘We blijven chauffeurs oproepen tot nader order niet naar Kent te komen waar we er alles aan doen om de opstoppingen in de havens op te lossen”, aldus het Britse ministerie van Transport.

Chauffeurs die naar het vasteland willen, moeten een sneltest ondergaan. Als die positief uitvalt, kunnen ze nog een PCR-test laten doen. Als ook die uitwijst dat ze het coronavirus bij zich dragen, moeten ze naar een hotel.

Sfeer

Veel truckers staan al dagen vast en de sfeer begint grimmiger te worden. Boze vrachtwagenchauffeurs keerden zich woensdagochtend tegen de politie. Op beelden van Sky News is te zien hoe een groep mannen enkele agenten omver lopen. De politie probeert de groep tegen te houden, wat leidt tot geduw en getrek tussen de agenten en mannen. Er is geschreeuw, gefluit en getoeter te horen.

Een persoon is gearresteerd. Hij blokkeerde volgens de BBC een snelweg in Dover. Waarom hij dat deed, is nog niet duidelijk.