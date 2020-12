‘Johnson en Von der Leyen gaan weer bellen’

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie gaat woensdag of donderdag opnieuw bellen met de Britse premier Boris Johnson over de brexitonderhandelingen. Dat zeggen bronnen in Brussel tegen persbureau Reuters.

Maandag hadden Von der Leyen en Johnson ook al telefonisch contact over de slepende gesprekken rond een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Het grootste struikelblok in de onderhandelingen draait om afspraken over visserij in Britse wateren door vissers uit de EU.

Na 31 december eindigt de overgangsfase voor het Verenigd Koninkrijk na de brexit, waarin de Britten nog grotendeels gebonden zijn aan de bestaande afspraken met de EU. Het doel was daarom om voor die tijd een nieuw verdrag over onder meer de onderlinge handel klaar te hebben. Dat moet hoge invoertarieven, tijdrovende douaneprocedures en andere belemmeringen voorkomen.

Naar verluidt zijn onderhandelaars van de EU bereid om ook na 1 januari verder te praten over een handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk. Dat liet de EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier weten in een toelichting aan de 27 EU-lidstaten, aldus ingewijden tegen Reuters.