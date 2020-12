Vissersregio’s: stem niet in met brexitdeal die visserij bedreigt

Nederlandse vissersregio’s kijken met grote bezorgdheid naar de zich voortslepende brexitonderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De gesprekken blijven steken op onenigheid over visquota in Britse wateren, waardoor wordt gevreesd voor te grote concessies door EU-onderhandelaars. Provincies en gemeenten met grote vissersgemeenschappen, verenigd in het Bestuurlijk Platform Visserij, vragen het kabinet daarom om niet in te stemmen met een handelsverdrag dat de toekomst van de Nederlandse visserij bedreigt.

Voorzitter Jo-Annes de Bat uit in een brandbrief aan minister Carola Schouten zijn grote zorgen om de voorstellen die de Brusselse brexitonderhandelaar Michel Barnier de Britten zou hebben gedaan. Naar verluidt bood hij een verlaging van 25 procent aan van de visvangst in Britse wateren door vissers uit EU-lidstaten.

‘De visserijorganisaties hebben aangegeven dat dit onacceptabel is. Wij steunen dat vanwege de grote consequenties voor de totale visserijgemeenschappen. Van de gezinnen van de vissers, tot de veilingen, de verwerking, de vishandel, maar ook de visserijscholen”, schrijft De Bat, die ook gedeputeerde van de provincie Zeeland is.

Onacceptabel

Hij benadrukt dat elke beweging richting de door de Britten gewenste vermindering van 60 procent al helemaal onacceptabel is. Naast voortdurend gesoebat over percentages die in het Britse deel van de Noordzee mogen worden gevangen, waarschuwt hij bovendien voor grote conflicten op zee.

‘Het kan en mag niet zo zijn dat de hele visserijsector de dupe wordt van de moeizame onderhandelingen over de brexit”, aldus De Bat. ‘Daarom doen wij namens alle visserijgemeenschappen in Nederland een dringend beroep op de lidstaat Nederland om niet in te stemmen met een deal die zal leiden tot het verdwijnen van de visserijsector uit Nederland.’