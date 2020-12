Servië begint donderdag met coronavaccinaties

Servië gaat burgers donderdag inenten tegen Covid-19. Het Balkanland behoort daarmee tot de eerste landen in Europa die gaan vaccineren. Vaccinatiecampagnes gaan in veel EU-lidstaten op 27 december van start, in Nederland gebeurt dat op 8 januari.

Servië, dat nog in de wachtkamer zit om lid te worden van de EU, zou zo’n 5000 doses hebben ontvangen van het Pfizer-vaccin. Dat wordt al gebruikt in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en is onlangs ook goedgekeurd door de Europese toezichthouder EMA.

‘Het vaccineren begint morgen in Servië”, zei president Aleksandar Vucic woensdag. Ouderen in verpleeghuizen komen volgens hem eerst aan de beurt. ‘Het is belangrijk om deze mensen te beschermen”, benadrukte de president. ‘Meer dan 80 procent van de mensen die zijn overleden aan dit verschrikkelijke virus zijn ouderen. Zij lopen het meeste risico.’

Vucic sprak de hoop uit dat medio januari op grote schaal kan worden gevaccineerd. De Servische autoriteiten overwegen ook Chinese en Russische vaccins in te slaan.