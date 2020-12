Agent geschorst na doodschieten zwarte man in Ohio

Een politieagent in de Amerikaanse stad Columbus in Ohio is geschorst nadat hij een ongewapende zwarte man had doodgeschoten. ‘Onze gemeenschap is er klaar mee”, zei burgemeester Andrew J. Ginther. In de staat zorgde een vergelijkbare schietpartij eerder deze maand ook al voor onrust.

De politie zou zijn uitgerukt na een niet-dringende melding van een buurtbewoner. Het slachtoffer zou een tijd in een auto hebben gezeten en deze herhaaldelijk hebben gestart. De 47-jarige man, die later in een ziekenhuis overleed, werd daarbij beschoten door een agent. De naam van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.

‘De betrokken agent had zijn bodycam niet aan staan, dat is onacceptabel”, aldus burgemeester Ginther dinsdagavond. De agent moet zijn penning en wapen inleveren in afwachting van een strafrechtelijk en intern onderzoek.

Protesten

De dood van de man volgt op een eerder incident begin december, waarbij een jonge zwarte man omkwam, Casey Christopher Goodson. Zijn dood leidde tot protesten in Ohio. ‘Onze gemeenschap is nog steeds gekwetst en klaar met de moorden op George Floyd, Breonna Taylor en meer recent Casey Goodson hier in Columbus,’ zei Ginther.

Onder andere het overlijden van George Floyd, een zwarte Amerikaan die werd gedood door een agent, leidde tot een golf van protesten tegen politiegeweld en racisme in de Verenigde Staten onder de naam ‘Black Lives Matter’.