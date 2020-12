‘Risico’s aardbevingen in Drents gaswinningsplan niet duidelijk’

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hebben in hun plan voor gaswinning uit elf kleine velden in en rond Drenthe onvoldoende in kaart gebracht wat het risico op aardbevingen is. De minister heeft vier maanden de tijd om het onderzoek aan te passen of over te doen, oordeelde de Raad van State woensdag.

De hoogste bestuursrechter vindt onder meer dat in het plan niet duidelijk is wat de risico’s op aardbevingen zijn voor plekken die dichter bevolkt zijn. Ook zijn er twijfels over het risicobeheersplan van de NAM, dat vastlegt wat er na een aardbeving moet gebeuren.

Het huidige risicobeheersplan lijkt enkel handvatten te bieden voor de communicatie na een beving, aldus de Raad, en het ‘hand aan de kraan’-principe, waarbij de gaswinning bij bevingen wordt teruggeschroefd, los te laten. Daarbij heeft de minister niet helder gemaakt of dit plan in lijn is met het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Toestemming

Wiebes gaf in 2018 toestemming voor het Drentse gaswinningsplan. Omwonenden, een actiegroep, zes gemeenten en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe vrezen echter dat de winning uit het zogeheten Westerveld bevingsschade aan huizen zal veroorzaken en willen dat het instemmingsbesluit van tafel gaat. Ook zijn er zorgen over de gevolgen voor de natuur en wordt er gevreesd voor een slepende schadeafhandeling. De gemeenten die deelnemen aan de zaak zijn Assen, Aa en Hunze, Leek (Groningen), Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo.

Volgens de bestuursrechter heeft Wiebes twee keuzes: of hij geeft hij een betere motivering voor zijn instemmingsbesluit, of hij past het gaswinningsplan aan. De overige bezwaren die waren ingediend over onder meer natuurschade en schadeafhandeling zijn van tafel geveegd.

Er ligt nu een tussenuitspraak. Volgend jaar neemt de Raad van State de aangepaste plannen opnieuw onder de loep. Aan de hand daarvan wordt bepaald of de NAM het Drentse gaswinningsplan ten uitvoer mag brengen. De NAM moet in 2022 het Groninger gasveld sluiten. De betreffende elf Drentse gasvelden zijn bijna leeg. Het bedrijf verwacht er tot uiterlijk 2028 tussen de 1,3 en 3,5 miljard kubieke meter aan gas uit omhoog te pompen.