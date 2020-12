Erdogan hoopt op betere betrekkingen met EU en VS in 2021

Turkije hoopt in het nieuwe jaar een ‘pagina om te slaan’ in de relatie met de Verenigde Staten en de Europese Unie. Dat zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die klaagde dat zijn land op oneerlijke wijze is behandeld door zijn westerse partners.

Turkije ligt momenteel over uiteenlopende kwesties in de clinch met zowel NAVO-bondgenoot VS als de EU. Washington legde sancties op omdat Turkije het Russische luchtafweersysteem S-400 heeft gekocht. Met de EU wordt geruzied over de zoektocht naar grondstoffen in de oostelijke Middellandse Zee.

Erdogan klaagde dat westerse mogendheden ‘met twee maten meten’ in die dossiers. ‘We hopen dat de EU zich zo snel mogelijk ontdoet van zijn strategische blindheid”, zei hij tegen parlementariërs van zijn AK-partij. Erdogan sprak ook de verwachting uit dat de aankomende Amerikaanse president Joe Biden het belang zal inzien van de relatie tussen zijn land en Turkije.