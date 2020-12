Nabestaanden Italiaanse coronaslachtoffers eisen 100 miljoen euro

Een groep die nabestaanden van coronaslachtoffers vertegenwoordigt is van plan woensdag regionale en nationale autoriteiten in Italië aan te klagen. De groep wil een schadevergoeding van ongeveer 100 miljoen euro, omdat de autoriteiten niet goed gehandeld zouden hebben bij de aanpak van het coronavirus.

De groep, die zichzelf Noi Denunceremo (We zullen aanklagen) noemt, vertegenwoordigt ongeveer 500 personen die een familielid zijn verloren door het coronavirus. ‘We willen een gemiddelde compensatie van 200.000 euro per persoon van de autoriteiten, in totaal rond de 100 miljoen euro,’ aldus Noi Denunceremo.

De aanklacht is gericht tegen premier Giuseppe Conte, minister van Volksgezondheid Roberto Speranza en de gouverneur van Lombardije Attilio Fontana. De voorzitter van Noi Denunceremo noemt het ‘een kerstcadeau voor iedereen die moest ingrijpen, maar dat niet deed”.

Nalatigheid

Noi Denunceremo, gevestigd in de stad Bergamo, vindt dat het dodental deels te wijten is aan nalatigheid. De afgelopen maanden heeft de groep tientallen strafrechtelijke klachten ingediend bij de officieren van justitie van Bergamo en hen aangespoord onderzoek te doen naar de vermeende fouten.

Als voorbeeld van de nalatige aanpak noemt de groep het heropenen van de eerste hulp in het Alzano Lombardo ziekenhuis, nadat daar de eerste coronagevallen werden ontdekt.

Dodental

Italië werd dit voorjaar ongekend hard getroffen door het virus, dat vooral in de regio rond de stad Bergamo hard om zich heen greep. In het land met ongeveer 60 miljoen inwoners vielen bijna 70.000 doden door het coronavirus. Dat dodental is hoger dan in elk ander Europees land.

Op eerste kerstdag staan er in Italië 70.000 lege stoelen, zei de voorzitter van Noi Denunceremo. ‘Met adequate planning, waar de Europese Unie en Wereldgezondheidsorganisatie telkens opnieuw op hebben aangedrongen, zouden dit er zeker weten minder zijn geweest.’