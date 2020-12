Spanning loopt op in de Britse haven Dover

De spanning in de Britse haven Dover loopt op. Boze vrachtwagenchauffeurs keerden zich woensdagochtend tegen de politie, zo is in een video van Sky News te zien.

Op beelden is te zien hoe een groep mannen enkele agenten omver lopen. De politie probeert de groep tegen te houden, wat leidt tot geduw en getrek tussen de agenten en mannen. Er is geschreeuw, gefluit en getoeter te horen.

Rondom de Britse haven zijn enkele duizenden vrachtwagens gestrand. Frankrijk sloot eerder deze week de grens uit vrees voor de verspreiding van een nieuwe gemuteerde variant van het coronavirus, die in Groot-Brittannië is vastgesteld. De veelal Europese vrachtwagenchauffeurs zitten al dagen vast in de zuidelijke havenplaats. Veel van hen zullen Kerstmis daardoor niet thuis kunnen vieren.

Inhumaan

‘Ze geven ons geen eten, geen drinken, er zijn geen sanitaire voorzieningen, ze geven ons niets”, zegt een Spaanse man. ‘De situatie is eigenlijk inhumaan, dus vragen we om een oplossing.’

Sinds woensdag is vrachtverkeer weer mogelijk, maar de chauffeurs mogen alleen de grens over met een negatieve coronatest. Het kan volgens de Britse minister van Huisvesting nog dagen duren voordat de problemen met gestrande vrachtwagens in het zuiden van Engeland zijn verholpen.