Vervoerders opgelucht over heropening grens

Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) is opgelucht dat de grens tussen Engeland en Frankrijk weer opengaat voor vrachtverkeer. Tegelijk beseft de sectororganisatie dat het nog dagen gaat duren voordat alle vrachtwagens die zich aan de Britse zijde van het Kanaal hebben opgehoopt weer onderweg zijn.

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bereikten dinsdagavond laat een akkoord over heropening van de grens. Om Frankrijk in te mogen moeten reizigers vanuit Engeland een negatieve coronatest overleggen die niet meer dan 72 uur eerder is afgenomen. Het Verenigd Koninkrijk gaat die sneltests beschikbaar stellen. Frankrijk gaat steekproefsgewijs mensen testen die naar het Verenigd Koninkrijk reizen.

De veerboten tussen Frankrijk en Engeland varen sinds zondagavond niet meer en ook de Kanaaltunnel is sindsdien dicht. Honderden vrachtwagens liepen daardoor vast in Engeland. TLN-directeur Jan Boeve noemde die plotselinge sluiting eerder al een draconische maatregel. ‘Natuurlijk heeft de volksgezondheid de hoogste prioriteit, maar het kan niet zo zijn dat landen uit het niets de grenzen sluiten voor het vrachtverkeer. Laten we alsjeblieft leren van onze lessen en bij eventuele nieuwe maatregelen ervoor zorgen dat regels duidelijk, uniform en werkbaar zijn.’

Regels

Ook ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex laat weten blij te zijn dat de Frans-Britse grens weer opengaat en dat er duidelijkheid is voor de wachtende truckers. De organisatie benadrukt dat de regels voor vrachtvervoer tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland niet zijn veranderd en dat vrachtverkeer gewoon per veerboot naar Nederland kon de afgelopen dagen.

Wel zou evofenedex graag weten of de vrijstelling voor het nodig hebben van een negatieve test ook geldt voor technisch personeel dat bijvoorbeeld meereist om een machine te installeren. De ondernemersvereniging is daarover nog in gesprek met de overheid.