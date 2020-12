Rusland weinig optimistisch over regering Joe Biden

De publicatie van het interview met Rjabkov volgt op het nieuws over een grote hack-operatie tegen Amerikaanse instellingen. Amerikaanse topfunctionarissen wijzen met een beschuldigende vinger naar Rusland. Aankomend president Biden heeft ook al tegenmaatregelen aangekondigd.

Onderminister Rjabkov waarschuwde voor de gevolgen als de VS zijn land behandelt als een ‘strategische rivaal”. Rusland zal dan eenzelfde houding aannemen tegenover de VS. Hij stelde ook dat Rusland niet op eigen initiatief contact zal zoeken met het team van Biden dat de machtsoverdracht in de VS aan het voorbereiden is.