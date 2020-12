Eerste veerbootpassagiers uit Dover gaan van boord in Calais

De eerste passagiers van veerboten uit het Verenigd Koninkrijk zijn woensdagochtend vroeg in de Franse havenstad Calais van boord gegaan. De toegang naar Frankrijk was enkele dagen geblokkeerd uit vrees voor de verspreiding van een nieuwe variant van het coronavirus, die vooral in Engeland voorkomt.

De veerboot Cotes des Flandres was de eerste die vanaf de Engelse kustplaats Dover de haven verliet en omstreeks 03.30 uur in Calais aankwam. Kort daarna arriveerde Spirit of France, een schip van P&O. Een handjevol passagiers stapte van boord.

Dinsdag werd besloten dat Fransen en andere EU-burgers in Groot-Brittannië vanaf woensdag naar Frankrijk mogen reizen, maar alleen met een negatieve coronatest. Ook Britten of andere personen die in Frankrijk of de rest van de EU wonen, mogen weg.

Eerder dinsdag was al gemeld dat de Britten en Fransen ook het vrachtverkeer tussen beide landen vanaf woensdag weer op gang brengen. Duizenden vrachtwagens zijn gestrand in Britse havens en bij het begin van de Kanaaltunnel.