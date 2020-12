Steeds meer Aziatische landen weren vluchten uit VK

Internationaal bestaat grote bezorgdheid over een nieuwe variant van het coronavirus die is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk. Nederland legde afgelopen weekend het vliegverkeer stil, maar die maatregel vervalt woensdag. Reizigers moeten wel een recente, negatieve PCR-coronatest kunnen overleggen om toegelaten te worden.

Wereldwijd hadden tientallen landen vergelijkbare maatregelen genomen als Nederland. Die lijst groeit nog steeds. De Japanse regering maakte bekend dat reizigers uit het Verenigd Koninkrijk vanaf donderdag worden geweerd. Japanners en mensen met een verblijfsvergunning zijn nog wel welkom, maar moeten na aankomst in quarantaine.

Eind van het jaar

Zuid-Korea maakte woensdag bekend dat vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk per direct worden geweerd. Die maatregel duurt tot het eind van het jaar. De Filipijnen laten tussen kerstavond en de jaarwisseling geen vluchten uit Groot-Brittannië meer toe, aldus een regeringswoordvoerder.

De Britse autoriteiten zeggen dat de nieuwe variant van het coronavirus veel besmettelijker is. Die gemuteerde versie is ook in Nederland al vastgesteld.