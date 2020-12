Drie Franse agenten doodgeschoten en vierde gewond

Drie Franse agenten zijn in de nacht van dinsdag op woensdag doodgeschoten en een vierde is gewond geraakt door een ernstig schietincident in centraal Frankrijk, aldus de openbaar aanklager.

Het incident gebeurde in een gehucht in de buurt van Saint-Just (Puy-de-Dôme). De politieoperatie rond het huis waar de dodelijke schoten zijn gelost, is volgens lokale media nog steeds gaande.

De gendarmes van de nationale politie gingen kort na middernacht af op een melding van huiselijk geweld. Zij werden door een 48-jarige man beschoten toen zij een vrouw probeerden te redden. Die had haar toevlucht gezocht op het dak van het huis.

Gewond

Eén agent kwam om het leven terwijl de politie het huis benaderde. Een andere raakte gewond aan zijn dij en is door de reddingsdiensten naar het ziekenhuis gebracht. Nadat de dader het huis in brand had gestoken, schoot hij nog twee gendarmes dood die bij het huis stonden. Zij behoorden tot de antiterreureenheid GIGN die ook was uitgerukt.

De vrouw die de agenten kwamen redden is in veiligheid gebracht, aldus lokale media. De man zou bij de autoriteiten bekend zijn in verband met kwesties rond de voogdij over zijn kinderen.