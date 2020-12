Biden wil Congres volgend jaar nieuw steunplan voorleggen

De aanstaande president van de Verenigde Staten, Joe Biden, heeft aangekondigd dat zijn regering het Amerikaanse parlement een nieuw coronasteunpakket zal gaan voorstellen. Biden deed die uitspraak op een persconferentie in zijn woonplaats Wilmington, een dag nadat het Congres een tweede steunpakket ter waarde van 900 miljard dollar en de jaarbegroting had goedgekeurd.

Het tweede steunpakket is volgens Biden ‘een eerste stap”, maar hij vindt dat de regering meer moet doen. ‘Hier is de simpele waarheid: onze donkerste dagen in de strijd tegen het coronavirus liggen voor ons, niet achter ons”, zei Biden. ‘Het Congres heeft deze week zijn werk gedaan. En ik kan en moet hen vragen het volgend jaar opnieuw te doen.’

Biden zei in de persconferentie dat hij ervan overtuigd is dat hij eruit komt met de Republikeinse oppositie. Dat Donald Trump binnenkort het Witte Huis verlaat verhoogt volgens hem de kansen op een succesvolle dialoog. ‘Er zijn nog steeds mensen die niet willen helpen”, gaf hij toe. ‘Maar de overgrote meerderheid van het Congres zal, denk ik, in staat zijn om deze specifieke problemen van nationaal belang op te lossen.’