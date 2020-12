EOD opgeroepen na vondst zwaar vuurwerk in Leerdam

Bij twee huiszoekingen in Leerdam (Utrecht) heeft de politie dinsdag illegaal vuurwerk aangetroffen. Volgens burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden ging het om een ‘enorme voorraad illegaal vuurwerk’ en waren de explosieven zo zwaar dat een speciaal politieteam en de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie ter plaatse moesten komen om de goederen veilig te stellen en af te voeren, zo liet hij weten op Twitter.

Behalve het vuurwerk werden verdovende middelen en wapens gevonden. Er zijn twee mannen aangehouden, de illegale spullen zijn in beslag genomen.

Wat betreft het vuurwerk, ging het onder meer om 150 zogenoemde nitraten en 29 shells, een soort mortierbommen. Ook werden cobra’s en zelf in elkaar gezet vuurwerk aangetroffen. ‘Als dit was ontploft, was er enorme schade aan het huizenblok toegebracht”, aldus de burgemeester. Hij bereidt de sluiting van de panden voor.