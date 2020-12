Alex Padilla volgt Kamala Harris op in Senaat VS

De 47-jarige Padilla, zoon van Mexicaanse immigranten, is de eerste latino die namens de staat Californië in de Senaat komt. Ongeveer 40 procent van de grootste staat van de VS is latino volgens de US Census, het Amerikaanse bureau voor bevolkingszaken. Padilla was in het verleden ook gemeenteraadslid in Los Angeles en lid van de Senaat van de staat Californië.

De termijn van Harris loopt af in 2022. Wil Padilla de zetel behouden, dan zal hij zich voor die tijd kandidaat moeten stellen voor een volledige termijn van zes jaar.

Lid van Senaat

Als vicepresident blijft Harris lid van de Senaat. Ze is de grondwettelijke voorzitter. Mochten de stemmen er staken, dan kan de stem van de vicepresident de doorslag geven. Op dit moment hebben de Republikeinen 50 zetels in de Senaat en de Democraten 46, plus vrijwel altijd de steun van twee onafhankelijke progressieve Senaatsleden.

De laatste twee zetels staan op het spel in de staat Georgia waar op 5 januari speciale verkiezingen worden gehouden. De Republikeinse en Democratische kandidaten staan nagenoeg gelijk in de peilingen. Aankomend president Joe Biden versloeg president Donald Trump in de staat bij de presidentsverkiezingen op 3 november.