‘Variant virus begin december al aan Belgisch-Nederlandse grens’

In België zijn al aan het begin van deze maand vier mensen besmet geraakt met de variant van het coronavirus. De vier gevallen zijn in een niet bij naam genoemde Vlaamse gemeente, tegen de grens met Nederland ontdekt. Dat zegt de woordvoerder van het Belgische ministerie van Volksgezondheid.

De woordvoerder sluit niet uit dat meer mensen zijn besmet met de variant omdat in België minder wordt getest op de mutatie van het coronavirus.

Tot nu toe werd gedacht dat de nieuwe variant van het virus voor het eerst is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk. De variant is besmettelijker dan het oorspronkelijke virus.

In Nederland zijn tot nu toe twee gevallen bekend van besmettingen met de nieuwe versie van het longvirus. Momenteel wordt uitgezocht hoe zij dat hebben opgelopen, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Beide gevallen zijn aangetroffen in de regio Amsterdam.