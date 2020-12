Vijf Nederlandse films in wereldpremière op IFFR

Het zijn de Nederlandse films Dead & Beautiful, Mitra, Er is een geest van mij, The Hole’s Journey en Feast. Die laatste film, van Tim Leyendekker, maakt bovendien kans op een Tiger Award. Dit jaar maken in totaal zestien films kans op deze belangrijkste prijs van het festival.

‘In dit buitengewone jaar hebben filmmakers, ondanks de moeilijke omstandigheden, alles in het werk gesteld om hun films te kunnen maken. Er was dan ook geen tekort aan geweldige films die een thuis zochten bij IFFR”, zegt festivaldirecteur Vanja Kaludjercic. ‘De vastberadenheid van deze filmmakers is buitengewoon inspirerend.’

Twee delen

Het IFFR heeft het programma voor de 50e editie vanwege de coronamaatregelen opgeknipt in twee delen. Het festival begint van 1 tot 7 februari met filmvertoningen die in het teken staan van de competitieprogramma’s en eindigt met een feestelijk programma in de week van 2 tot 6 juni, waarbij de lange en rijke geschiedenis van het festival centraal staat. De filmvertoningen in februari zijn zowel fysiek als online.

Vorig jaar trok het Rotterdamse filmfestival 327.000 bezoekers.