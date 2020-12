Kaarten aan koning voor aandacht problemen gaswinning Groningen

De kans is groot dat koning Willem Alexander dit jaar meer nieuwjaarskaarten krijgt dan normaal. Bij wijze van ludieke actie verspreidt de Groninger Bodem Beweging (GBB) woensdag 125.000 kaarten, geadresseerd aan de koning, onder inwoners van de provincie Groningen. De bedoeling is dat zij een persoonlijke wens voor 2021 op de kaart schrijven en deze opsturen naar het staatshoofd.

Met het initiatief ‘Kaart het aan bij de koning’ wil de GBB de aandacht ‘van de hoogste autoriteit van ons land vestigen op de gaswinningsproblematiek”. Volgens de organisatie zitten nog steeds veel Groningse gezinnen in de problemen vanwege schade, sloop of versterking of vanwege de waarde van hun huis of bedrijf.

‘Het lijkt allemaal geregeld op papier, maar in werkelijkheid is er nog veel ongelijkheid, onrecht en onzekerheid”, aldus voorzitter Jelle Knoop over de actie. ‘Hopelijk helpt een kaart aan de koning om te laten zien dat de problemen hier nog verre van opgelost zijn. De koning is immers het staatshoofd. Het is dus belangrijk dat hij zich blijft realiseren wat hier aan de hand is.’

Cartoon

Op de voorkant van de kaart staat een cartoon waarop de koning is afgebeeld terwijl hij de troonrede voorleest en de tekst: ‘Laten we ook even weer dít jaar wat woorden besteden aan Groningen’. Volgens de GBB verwijst dat naar de keren dat het onderwerp in de troonrede is benoemd. Op de achterkant kunnen de Groningers een persoonlijke wens tot hem richten.

De kaarten worden huis-aan-huis verspreid samen met regionale bladen.