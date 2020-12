Grote zorgen over bezetting acute zorg tijdens feestdagen

Als het tijdens de komende feestdagen, en met name rond de jaarwisseling, op straat toch uit de hand loopt, is het maar de vraag of er op de afdelingen Spoedeisende Hulp en Acute Zorg in ziekenhuizen voldoende personeel is om mensen te behandelen. ‘De mensen zijn al op, de rek is eruit. En nu personeel van andere afdelingen weer allemaal moet bijspringen voor de Covid-zorg, wordt het spannend hoe het op de Spoedeisende Hulp zal gaan. Daar kan dus waarschijnlijk niemand bijspringen als het druk wordt”, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg en Welzijn.