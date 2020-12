Opinie: Rutte 3 kan aanblijven na toeslagenaffaire

56 procent van de ondervraagden zegt dat het hele kabinet kan blijven. Veel mensen geven daarvoor als reden dat ze betwijfelen of aftreden de gedupeerde ouders verder helpt. ‘Aan symbolen (opstappen) hebben we, zeker onder de huidige omstandigheden, helemaal niets. Het lost niks op, niet voor Nederland in deze crisis en niet voor de ouders”, zegt een van de ondervraagden.

Volgens 38 procent van de ondervraagden moet heel Rutte III zijn ontslag aanbieden. Ruim 40 procent vindt dat een of meer betrokkenen die nu nog actief zijn, moeten opstappen. Het meest genoemd worden Eric Wiebes, voorheen staatssecretaris van Financiën, en Lodewijk Asscher, voormalig minister van Sociale Zaken.

Overleg Catshuis

De regering heeft in een maand tijd veel vertrouwen verloren door de toeslagenaffaire. Dat is gedaald van 61 naar 49 procent, concludeert EenVandaag.

Dinsdagmiddag overlegt een deel van het kabinet in het Catshuis, de ambtswoning van de minister-president, over het vernietigende rapport over de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Eerder erkende premier Rutte al dat het rapport niet zonder gevolgen kan blijven. Later dinsdag zal bekend worden wat dat gaat inhouden.