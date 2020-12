Weer meer coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is het afgelopen etmaal opnieuw toegenomen. In totaal behandelen ziekenhuizen nu 2289 coronapatiënten. Dat zijn er 127 meer dan maandag, een toename van bijna 6 procent op één dag. De toename valt volledig toe te schrijven aan verpleegafdelingen. Op de intensive cares liggen net als maandag 586 mensen met Covid-19. Twee van hen zijn overgebracht naar Duitsland.