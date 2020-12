Fabrikant werkt aan eenvoudigere houdbaarheid coronavaccin

De Duitse coronavaccinfabrikant BioNTech wil de houdbaarheid van zijn vaccin makkelijker maken. Het gaat om het eerste vaccin dat in de Europese Unie is goedgekeurd.

Het vaccin, dat samen met Pfizer werd ontwikkeld, moet nu nog bij min 70 graden worden bewaard. Maar BioNTech wil deze koeltemperatuur voor langdurige opslag van het preparaat op een ‘meer ontspannen’ niveau brengen. De resultaten worden eind januari verwacht.

Het middel wordt nu verzonden in speciaal ontwikkelde verzenddozen met droogijs, waarin het middel tot vijftien dagen goed blijft. In de vaccinatiecentra kan het vaccin ongeopend in de bezorgdozen of in gewone koelkasten tot vijf dagen worden bewaard bij 2 tot 8 graden, aldus het bedrijf. De feitelijke vaccinatie kan bij kamertemperatuur plaatsvinden.