Bestelplatforms voor restaurants: bezorgen met kerst in trek

Thuisbezorgd.nl rekent op een ‘behoorlijke stijging’ in het aantal bezorgmaaltijden. ‘Mensen kunnen niet naar restaurants, dan gaan ze alternatieven zoeken”, aldus een woordvoerder. Het bedrijf zet daarom extra bezorgers en callcentermedewerkers in zodat de bestellingen goed doorkomen naar de restaurants. Thuisbezorgd meldt op basis van een eigen peiling eerder deze maand dat één op de drie Nederlanders dit jaar het kerstdiner thuis laat bezorgen. Bij 18- tot 34-jarigen overweegt bijna de helft het kerstdiner te laten bezorgen.

Wat deze feestdagen het favoriete afhaalmenu wordt, kon Thuisbezorgd nog niet inschatten. Maar het zegt wel dat Aziatisch, Indonesisch en Italiaans het altijd goed doet.

Bijzondere maaltijden

Bezorgdienst Deliveroo ziet meer bijzondere maaltijden en kwalitatieve restaurants op zijn platform. Waren voorheen de traditionele pizza’s, burgers, pokébowls en sushi populair, nu zijn er ook restaurants met doe-het-zelf-pakketten. ‘Zo hebben restaurants ook een bezorgkanaal. Die verschuiving zien we al het hele jaar en die trekt met kerst door”, aldus een woordvoerster. Ook ziet Deliveroo dat restaurants feestmaaltijden aanbieden. ‘Om wat extra feestelijk te zijn en te experimenteren”, zegt de woordvoerster.

Deliveroo is dit jaar voor het eerst ‘open’ met kerst. Restaurants stonden daar eerder niet voor open en er was nauwelijks vraag naar, maar momenteel door corona wel. Na de lockdown in maart kwamen er in totaal achthonderd nieuwe restaurants bij op het platform. Deliveroo kan niet zeggen hoeveel restaurants met kerst precies actief zijn op het platform, maar verwacht dat ketens zoals fastfoodrestaurant KFC en Burger King, opengaan.

Tweede kerstdag

Thuisbezorgd denkt dat de meeste van de tienduizend actieve restaurants op het platform open zijn op tweede kerstdag, voor het platform de drukste dag van de feestdagen. De afgelopen drie jaar zag Thuisbezorgd het aantal bestellingen tijdens de feestdagen met een derde toenemen.

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland zegt geen zicht te hebben op het aantal restaurants in Nederland dat open is met kerst. ‘Sommige blijven open, andere hebben gezegd dat ze dicht gaan, weer andere bieden een speciaal kerstpakket aan. Het beeld is heel wisselend. Is het rendabel om open te blijven deze kerst, dat is de vraag”, aldus een woordvoerster.