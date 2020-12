Coronamutant gevonden bij twee mensen in regio Amsterdam

Een gemuteerde en daardoor besmettelijkere variant van het coronavirus, die voor het eerst opdook in het Verenigd Koninkrijk, is tot dusver bij twee mensen in Nederland vastgesteld. Momenteel wordt uitgezocht hoe zij dat virus hebben opgelopen, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Beide gevallen zijn aangetroffen in de regio Amsterdam. De Jonge kan niet uitsluiten dat meer mensen besmet zijn geraakt met het gemuteerde virus. "Er is een kans, daar moeten we reëel in zijn. Maar we denken niet dat het heel breed verspreid zal zijn, niet vergelijkbaar met de Engelse situatie."

De afgelopen dagen zijn extra maatregelen getroffen om verdere import te voorkomen. "Zodat we in ieder geval voorkomen dat mensen met dat virus in de koffer naar Nederland komen", zegt De Jonge. Hardere ingrepen acht het kabinet nu niet noodzakelijk, aangezien Nederland al sinds vorige week in een strenge lockdown zit.

Onduidelijkheid

Onduidelijk is nog hoe veel besmettelijker het gemuteerde virus precies is. Volgens sommige experts zou het de reproductiefactor, die weergeeft hoeveel anderen een besmet persoon gemiddeld aansteekt, weleens met 0,4 kunnen doen toenemen. "Daar is nog heel veel discussie over", benadrukt De Jonge. Maar als die aanname klopt, kan het virus zich met dezelfde maatregelen toch sneller verspreiden.

Het is volgens de minister dan ook "denkbaar" dat uiteindelijk toch extra maatregelen nodig zullen zijn. "Hoewel wij op dit moment, ook op basis van het advies van het OMT, zeggen dat de huidige set maatregelen ook voldoende zou moeten zijn. We hebben ze natuurlijk niet voor niets vorige week fors aangescherpt."

De Jonge erkent ook dat de "gereedschapskist" wel zo ongeveer leeg begint te raken. "Het is niet zo makkelijk om daar nog iets bovenop te bedenken. Ik denk ook dat dat niet noodzakelijk zou hoeven zijn, als we onszelf gewoon heel goed aan de maatregelen houden, en niet de randen van de regels gaan opzoeken."