Niet eerder zo warm op 22 december

Nog niet eerder was het op 22 december ergens in het land zo warm als deze dinsdag. In Arcen (Limburg) werd om 13.50 uur op het KNMI-weerstation de 14,7 graden aangetikt, meldt Weeronline. Daarmee is het oude record met 0,1 graden verschil uit de boeken geduwd.

Het oude record stond op naam van Woensdrecht. In 2015 werd het daar namelijk 14,6 graden. Een officieel warmterecord is het echter nog niet, daarvoor mag alleen gekeken worden naar de temperatuur in De Bilt. Op dat meetstation is het momenteel 13,1 graden. Het record daar staat op 14,4 graden.

Ook woensdag kunnen we nog temperaturen in de dubbele cijfers verwachten met maxima tot 13 graden. Een nieuw record zit er dan niet in, daarvoor moet het meer dan 15 graden worden. Vanaf donderdag wordt het geleidelijk kouder.