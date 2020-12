Poetin kan na vertrek voor het leven senator worden

Presidenten kunnen volgens de nieuwe wetgeving tot 30 van de 170 leden van de Federatieraad gaan benoemen. Ze kunnen zelf ook toetreden tot die raad als ze afzwaaien als staatshoofd. Poetin (68) hoeft zijn vertrek als president overigens nog niet te plannen, want hij kan in principe nog twee keer herkozen worden voor een periode van zes jaar.

Nieuwssite The Moscow Times bericht dat presidenten bij hun vertrek drie maanden de tijd hebben om gebruik te maken van de regeling. Die heeft met terugwerkende kracht ook betrekking op oud-president Dmitri Medvedev, een bondgenoot van Poetin. Die kan op een moment van zijn keuze een zetel claimen in de Federatieraad.

Twintig jaar

Poetin domineert de Russische politiek al ruim twintig jaar. Hij was afwisselend president en premier, maar altijd de feitelijke leider van Rusland. Hij omzeilde door tijdelijk premier te worden de limiet op het aantal termijnen dat een president achter elkaar mag dienen.

Over de politieke toekomst van Poetin wordt veel gespeculeerd. Zijn huidige ambtstermijn eindigt in 2024. Dat hij nog twee keer kan meedoen aan de verkiezingen en zo in theorie tot 2036 aan de macht kan blijven, is het gevolg van grondwetswijzigingen die eerder dit jaar zijn goedgekeurd in een referendum.

Poetin houdt zelf vol dat hij nog niet heeft besloten of hij nog een keer mee wil doen aan de verkiezingen. Er komt ook nog wetgeving aan die oud-presidenten voor het leven juridische onschendbaarheid zou geven. Dat voorstel is al goedgekeurd door de Staatsdoema, het lagerhuis van het parlement.