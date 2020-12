Utrechtse ‘politiemol’ veroordeeld tot vier jaar cel

De 45-jarige ‘politiemol’ Orm K. uit Vianen is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. De verdachte was politieagent en speelde twee jaar lang vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen door aan criminelen. Ook verkocht hij zijn politiekleding. Naast de celstraf mag K. negen jaar niet meer werken als politieagent, bepaalde de rechtbank in Utrecht.