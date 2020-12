Recordhoeveelheid illegaal gekapt hout onderschept in Brazilië

De politie ontdekte meer dan 131.000 kubieke meter hout, wat gelijk staat aan bijna 6250 vrachtwagenladingen. Niet eerder nam de politie in één keer zo veel hout in beslag. Volgens de Braziliaanse nieuwszender G1 was het vorige record half zo hoog. Het hout zou 55 miljoen Braziliaanse real waard zijn, omgerekend 8,78 miljoen euro.

Het Braziliaanse instituut voor ruimteonderzoek (INPE) meldde vorige maand dat de ontbossing in Brazilië voor het eerst sinds twaalf jaar weer een record heeft bereikt. Onder het rechtse regime van president Jair Bolsonaro is de handhaving op milieuovertredingen afgezwakt. Bolsonaro heeft opgeroepen tot meer landbouw en mijnbouw in de Amazone, wat volgens milieuorganisaties boskap aanmoedigt.