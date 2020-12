VN: leger Mali heeft zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden

De VN-commissie was een onderzoek gestart naar misstanden in het land sinds het onrustig werd in 2012. Er wordt al jaren gevochten in grote delen van Mali. In 2012 namen rebellen de controle in het noorden over. Daarop stuurde Frankrijk direct militairen naar het land die actief deelnamen aan de strijd tegen de jihadistische rebellen. Nederland stuurde in 2014 militairen naar het land als onderdeel van de VN-missie. Die deden vooral verkenningsmissies. Dit jaar kwamen de laatste Nederlandse militairen terug uit Mali.

‘De commissie heeft goede redenen om aan te nemen dat het Malinese leger en veiligheidsdiensten oorlogsmisdaden hebben begaan”, zo staat in het rapport. Het gaat onder meer om geweld tegen burgers. Het leger zou ook banden hebben met extremistische groeperingen die actief zijn in het land.