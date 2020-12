‘Twee kardinalen in Vaticaanstad testen positief op corona’

Twee kardinalen in Vaticaanstad zijn positief getest op het coronavirus. Dat laat een ingewijde aan persbureau Reuters weten. Het Vaticaan heeft de besmettingen niet bevestigd. Het is nog niet duidelijk of de twee maandag aanwezig waren bij de jaarlijkse kersttoespraak van de paus.

Het gaat om de 57-jarige Poolse kardinaal Konrad Krajewski, die de goede doelen van paus Franciscus beheert en de zogeheten ‘aalmoezenier’ van het Vaticaan is. Hij is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een longontsteking.

Krajewski brengt een groot deel van zijn tijd door met daklozen in Rome. Hij heeft op verzoek van de paus vlak bij het Sint-Pietersplein een kliniek opgezet waar daklozen zich kunnen wassen.

Thuisisolatie

Ook de Italiaanse kardinaal Giuseppe Bertello van 78 jaar, de gouverneur van Vaticaanstad, is positief getest. Hij zou in thuisisolatie zitten.

In september testte de Filipijnse kardinaal Luis Antonio Tagle positief op het virus. Hij ging in isolatie en inmiddels zou hij weer beter zijn. Tijdens de eerste golf bleken meer dan tien leden van de Zwitserse Garde, de bewakingseenheid van Vaticaanstad, besmet te zijn net als een persoon die in hetzelfde gebouw als de paus woonde.

Het hoofd van de gezondheidsdienst van het Vaticaan zei eerder deze maand dat het vaccineren van bewoners en medewerkers in Vaticaanstad in het nieuwe jaar zal beginnen.